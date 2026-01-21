Alfredo Aglietti, allenatore al momento in cerca di una nuova avventura, ha commentato la sconfitta dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal ai microfoni di TMW:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Aglietti: “Arsenal come PSG e Bayern. Scudetto? Inter squadra da battere”
news
Aglietti: “Arsenal come PSG e Bayern. Scudetto? Inter squadra da battere”
L'allenatore ha commentato la sconfitta dell'Inter in Champions League contro l'Arsenal per 3-1 a San Siro
“L’Inter ha trovato la squadra che insieme a PSG e Bayern Monaco è la più in forma”.
Mister, l’Inter esce ridimensionata?
“Quando perdi così in Champions bisogna tenere anche conto del livello dell’avversario”.
L’Inter può consolarsi con il campionato. Il primo posto sancisce che è la squadra favorita.
“C’è una mini fuga. Oggi l’Inter sta facendo bene, gioca un buon calcio. È la squadra da battere”.
E il Napoli?
“Forse ha fatto qualche pareggio di troppo. Ma credo che sia la rivale principale per lo Scudetto. Il Milan è a tre punti, se continua così è normale che può insidiare l’Inter”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA