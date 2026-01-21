Arsenal, Merino: “In campo ci divertiamo. San Siro? Stadio iconico, l’Inter…”

"Incredibile, sono molto contento, una grande vittoria contro un avversario forte. Tutti hanno dato il massimo", dice Merino

Matteo Pifferi Redattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 18:46)

Mikel Merino ha parlato ai canali ufficiali dell'Arsenal dopo la vittoria di San Siro contro l'Inter: "Incredibile, sono molto contento, una grande vittoria contro un avversario forte. Tutti hanno dato il massimo, stiamo andando benissimo e questo è per i nostri tifosi che sono stati incredibili, sono molto contento per loro"

"Il calcio non è solo risultati, ovvio che sia la cosa più importante ma è bello vedere come giocano le squadre e io mi sto divertendo ogni volta che gioco con i miei compagni. Anche loro stanno facendo così e i risultati si vedono e questo è il giusto mix, performare bene e divertirsi è una ricetta magica, siamo molto contenti"

"Incredibile vedere come sia tornato in campo Gabriel Jesus, ha giocato in maniera fantastica. Tornava da un lungo infortunio, giocare contro una squadra del genere e fare questa partita, è incredibile. Sono molto felice di vederlo sorridere ancora, spero possa fare tanti altri gol ancora"

"San Siro è uno stadio iconico e quando giochi in questi palcoscenici ci sono sempre grandi partite. Sono sempre quelle che tu cerchi sul calendario, amiamo il calcio anche per queste partite, giocare negli stadi più belli contro le squadre più forti. Una notte fantastica, andiamo avanti così"