Intervistato da Tuttoc.com, Mike Aidoo ha raccontato il suo trasferimento dall'Inter alla Pergolettese in estate. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”
news
Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”
Intervistato da Tuttoc.com, Mike Aidoo ha raccontato il suo trasferimento dall'Inter alla Pergolettese in estate
"Volevo giocare, avere spazio e continuità. All’Inter Under 23 non so se avrei trovato lo stesso minutaggio, mentre qui ho sentito subito fiducia".
"Il direttore e il mister mi hanno voluto e io ho accettato con entusiasmo. È stata una scelta semplice, perché ho trovato un progetto serio e la possibilità di dimostrare il mio valore".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA