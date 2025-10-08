"Volevo giocare, avere spazio e continuità. All’Inter Under 23 non so se avrei trovato lo stesso minutaggio, mentre qui ho sentito subito fiducia".

"Il direttore e il mister mi hanno voluto e io ho accettato con entusiasmo. È stata una scelta semplice, perché ho trovato un progetto serio e la possibilità di dimostrare il mio valore".