FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”

news

Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”

Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio” - immagine 1
Intervistato da Tuttoc.com, Mike Aidoo ha raccontato il suo trasferimento dall'Inter alla Pergolettese in estate
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Tuttoc.com, Mike Aidoo ha raccontato il suo trasferimento dall'Inter alla Pergolettese in estate. Ecco le sue dichiarazioni:

Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”- immagine 2
Getty Images

"Volevo giocare, avere spazio e continuità. All’Inter Under 23 non so se avrei trovato lo stesso minutaggio, mentre qui ho sentito subito fiducia".

Aidoo: “Pergolettese? Volevo giocare, non so se all’Inter U23 avrei avuto lo stesso minutaggio”- immagine 3
Getty Images

"Il direttore e il mister mi hanno voluto e io ho accettato con entusiasmo. È stata una scelta semplice, perché ho trovato un progetto serio e la possibilità di dimostrare il mio valore".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
De Siervo: “Serie A a 18 squadre? Perderemmo il 20% degli eventi sportivi”
Sucic: “Soddisfatto dei primi mesi all’Inter. Sono ambizioso, voglio il massimo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA