Petar Sucic, uno dei volti nuovi dell'Inter edizione 2025/26, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della FIFA. Il centrocampista croato si racconta, tra sogni e ambizioni, tra club e Nazionale: "Ovviamente sono molto felice che, in una fase iniziale della mia carriera, sia diventato un membro titolare di una delle migliori nazionali al mondo, una squadra che ha vinto la medaglia d'argento e quella di bronzo nelle ultime due Coppe del Mondo. So che ogni raduno della nazionale è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo giocando al fianco di grandi calciatori, ma anche un'occasione per dimostrare il mio valore e dimostrare che merito di essere qui.

I croati sono molto appassionati della nazionale: sappiamo cosa significa per la nostra gente. E quando vedo giocatori come Modrić, Perišić, Kovačić o Kramarić, che hanno ottenuto i più grandi successi della Croazia, dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, questo è il miglior esempio possibile di come rappresentare il nostro Paese e ottenere risultati così impressionanti.

Giocare per la Croazia è un grande onore, e so che posso guadagnarmi questo privilegio solo attraverso prestazioni costanti in campo e mantenendo l'atteggiamento e il comportamento giusti. È così che funziona la nostra squadra, ed è per questo che ha così tanto successo".