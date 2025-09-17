Esposito a InterTV: “Che emozione la musica della Champions. Giocare in questa squadra…”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di Pio Esposito raccolte nel post partita da InterTv: "Sicuramente è il sogno di tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio da piccoli, la musica della Champions mi ha fatto effetto. Li ho realizzato il tutto, poi in campo ho cercato di dimenticarmi e giocare come sempre. E' stata una bella partita, sono in una grande squadre con grandi giocatori. Abbiamo realizzato tutti gli esordi, nazionale e Champions ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto"