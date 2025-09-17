fcinter1908 news interviste Esposito a InterTV: “Che emozione la musica della Champions. Giocare in questa squadra…”

news

Esposito a InterTV: “Che emozione la musica della Champions. Giocare in questa squadra…”

Esposito a InterTV: “Che emozione la musica della Champions. Giocare in questa squadra…” - immagine 1
Le parole dei protagonisti nel post partita di Ajax-Inter ai microfoni di InterTv
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di Pio Esposito raccolte nel post partita da InterTv: "Sicuramente è il sogno di tutti i bambini che iniziano a giocare a calcio da piccoli, la musica della Champions mi ha fatto effetto. Li ho realizzato il tutto, poi in campo ho cercato di dimenticarmi e giocare come sempre. E' stata una bella partita, sono in una grande squadre con grandi giocatori. Abbiamo realizzato tutti gli esordi, nazionale e Champions ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto"

Leggi anche
Inter, Chivu: “Contento del mercato? Non sono scemo, volevo fare il 3-5-2 perché…”
Chivu: “Inter, dimostrato maturità. Esposito, uomo vero per come si è calato nel...

© RIPRODUZIONE RISERVATA