Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Ajax. Ecco le sue dichiarazioni: "Quanto può aiutarci questo risultato? E' importante per il lavoro che stanno facendo e per quello che vogliono raggiungere: hanno dato una grande prova di maturità togliendo i punti forti dell'Ajax prendendoli alti. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo per recuperarla il prima possibile: la maturità dimostrata mi fa molto piacere.