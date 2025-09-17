Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Ajax. Ecco le sue dichiarazioni: "Quanto può aiutarci questo risultato? E' importante per il lavoro che stanno facendo e per quello che vogliono raggiungere: hanno dato una grande prova di maturità togliendo i punti forti dell'Ajax prendendoli alti. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo per recuperarla il prima possibile: la maturità dimostrata mi fa molto piacere.
Pio Esposito? L'avete visto voi: è un attaccante che la Nazionale e l'Inter si godranno per lungo tempo. Se volevo fare il 3-5-2 e se sono soddisfatto del mercato? Volevo fare il 3-5-2 perché non volevo togliere certezze: la squadra sa fare, dovevamo solo aggiungere poche cose e ritrovare la fiducia. Qualcuno prima di me ha detto 'io non sono scemo', io vado avanti sulla mia strada con le mie convinzioni senza creare danni in una squadra già forte".
