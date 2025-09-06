FC Inter 1908
Akanji: “Cercare casa a Milano? Non ho tempo per questo, quando vado in campo dimentico tutto”

Il nuovo difensore dell'Inter ha parlato al termine della gara della Svizzera nella quale è andato a segno anche della ricerca della casa
Il nuovo difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato al termine della gara della Svizzera nella quale è andato a segno anche della ricerca della casa a Milano:

"Non ho tempo per questo in campo, anche se nella mia vita stanno succedendo tante cose. Ho tante cose da fare, non solo in questo momento. Quando sono in campo, dimentico tutto il resto".

