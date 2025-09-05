La Croazia vince 1-0 contro le Isole Far Oer grazie al gol di Kramaric e sale al secondo posto nel gruppo L di qualificazione ai Mondiali 2026. 90' per Petar Sucic, in campo fino alla fine.
Qualificazioni Mondiali – 90′ per Sucic e Akanji: vincono Croazia e Svizzera. E Thuram…
La Croazia vince 1-0 contro le Isole Far Oer grazie al gol di Kramaric e sale al secondo posto nel gruppo L: Sucic titolare e in campo 90'
90' anche per Akanji, protagonista della vittoria della Svizzera contro il Kosovo. Il neo difensore interista ha segnato il gol del vantaggio, prima che gli elvetici dilagassero con i gol di Embolo (doppietta) e Widmer. Primi tre punti per la Svizzera, inserita nel gruppo B.
Resta a riposo, invece, Marcus Thuram: la Francia vince 2-0 contro l'Ucraina grazie ai gol di Olise e Mbappé. L'attaccante interista resta in panchina per tutta la partita. Francia che guida il gruppo D a 3 punti.
