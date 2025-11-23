Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, Manuel Akanji ha parlato così del Derby tanto atteso:
Akanji: “Mi voleva il Milan? Contento di essere all’Inter. Leao? Stasera spero di…”
Ecco le parole di Manuel Akanji ai microfoni di Dazn in vista del derby di Milano, in programma stasera alle 20.45
"Uno dei derby più belli del mondo, spero di vincere oggi. Sono contento di giocare dalla parte nerazzurra di Milano"
Sfida con Leao—
"Spero di mostrarlo oggi come si marca. Credo nelle mie qualità, è un grande giocatore ma sarà una bella partita anche per questi duelli"
