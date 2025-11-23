FC Inter 1908
Rabiot: “Thuram? Non ci siamo sentiti. Sarà bella partita, siamo entrambi pronti”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter
Marco Astori
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter: "Sono contento di essere tornato perché mi mancava il campo: una partita così dà solo emozioni e divertimento.

Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla settimana: sarà una bella partita, loro sono pronti e anche noi".

