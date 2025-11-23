Adrien Rabiot , centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l'Inter: "Sono contento di essere tornato perché mi mancava il campo: una partita così dà solo emozioni e divertimento.

Thuram? Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla settimana: sarà una bella partita, loro sono pronti e anche noi".