Abbiamo vissuto anche momenti più difficili, ma nell’estate in cui ci siamo ritrovati abbiamo acquisito tanta fiducia dal modo in cui abbiamo giocato. Per fortuna siamo riusciti a portarci dietro quelle sensazioni, ed è importante che adesso tutti i giocatori restino in forma. Nel club ognuno avrà le sue occasioni. Io al momento non ho giocato, ma spero che adesso cambi qualcosa. Sono sempre felice di venire qui in nazionale e di ricaricare fiducia. La squadra ha dimostrato di essere molto forte, ed è un inizio perfetto. Siamo molto contenti e dobbiamo semplicemente continuare su questa strada. Nel calcio ci sono momenti e fasi: a volte le cose girano meglio per noi, altre meno. Ma devo davvero dire che in difesa siamo molto solidi. Lavoriamo tutti insieme come una vera squadra.