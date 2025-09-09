FC Inter 1908
Akanji: “Inter? Prima devo trovare una casa. Pochi minuti col City? Spero cambino le cose”

Il nuovo difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha parlato al termine della vittoria ottenuta dalla Svizzera contro la Slovenia
Andrea Della Sala 

Il nuovo difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha parlato al termine della vittoria ottenuta dalla Svizzera contro la Slovenia:

Abbiamo vissuto anche momenti più difficili, ma nell’estate in cui ci siamo ritrovati abbiamo acquisito tanta fiducia dal modo in cui abbiamo giocato. Per fortuna siamo riusciti a portarci dietro quelle sensazioni, ed è importante che adesso tutti i giocatori restino in forma. Nel club ognuno avrà le sue occasioni. Io al momento non ho giocato, ma spero che adesso cambi qualcosa. Sono sempre felice di venire qui in nazionale e di ricaricare fiducia. La squadra ha dimostrato di essere molto forte, ed è un inizio perfetto. Siamo molto contenti e dobbiamo semplicemente continuare su questa strada. Nel calcio ci sono momenti e fasi: a volte le cose girano meglio per noi, altre meno. Ma devo davvero dire che in difesa siamo molto solidi. Lavoriamo tutti insieme come una vera squadra.

A Milano, per il momento, andrà in un hotel. Poi si dirige verso l’uscita: la sua destinazione, per il prossimo futuro, è un albergo a Milano, dove giocherà con l’Inter. «Devo prima di tutto trovare una casa o un appartamento.»

E anche minuti di gioco. Di quelli, al Manchester City in questa stagione non ne ha ancora avuti: «Spero che adesso le cose cambino.» È proprio per questo che ha accettato il prestito, passando dal nord-ovest dell’Inghilterra alla pianura padana.

