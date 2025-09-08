FC Inter 1908
Intervistato da Radio Firenze Viola, Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha parlato anche di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato da Radio Firenze Viola, Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha parlato anche di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

"È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina. Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima".

"Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".

(Fonte: RadioFirenzeviola)

