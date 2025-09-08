Intervistato da Radio Firenze Viola, Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, ha parlato anche di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:
"È stato un mercato normale, si sono rinforzate il Napoli, che ha fatto un mercato super, ma anche l'Inter e diverse altre squadre di prima fascia come la Fiorentina. Ci porterà a vedere un campionato molto equilibrato e di livello, sarà una Serie A bellissima".
"Il Napoli, che alla ripresa sarà a Firenze, ha anticipato tutti e lavorato benissimo, ma non ammazzerà il campionato: sarà appassionante con tante partite tirate. La Fiorentina, come la Roma, si può avvicinare al quarto posto".
(Fonte: RadioFirenzeviola)
