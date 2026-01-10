Ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli di Conte. Ecco le parole del difensore dell'Inter:
Akanji: “All’Inter mi sento a mio agio. Domani vogliamo vincere e prendere vantaggio”
"Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. E' stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto e che, vincendo domani, possiamo prendere un buon vantaggio. Dobbiamo essere concentrati un po' sull'avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene. Hojlund? E' forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me, è una questione di squadra: difendiamo insieme, attacchiamo insieme. Ovviamente a livello individuale devo essere pronto ai duelli, ma è un qualcosa che riguarda tutta la squadra".
"Mi sento a mio agio qui, fin dal giorno in cui sono arrivato. Tutti mi hanno accolto bene e questo rende tutto più facile per me. Inoltre, quando inizi a giocare, senti di conoscere meglio i tuoi compagni man mano che giochi. Io ho avuto la possibilità di farlo fin dall'inizio, l'allenatore mi ha dato fiducia e quindi mi sento a mio agio sia da centrale sia da esterno nella difesa a tre, non fa molta differenza per me".
