Akanji: “All’Inter mi sento a mio agio. Domani vogliamo vincere e prendere vantaggio”

Ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli
Marco Macca
Marco Macca 

Ai microfoni di DAZN, Manuel Akanji ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del big match di San Siro contro il Napoli di Conte. Ecco le parole del difensore dell'Inter:

"Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. E' stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto e che, vincendo domani, possiamo prendere un buon vantaggio. Dobbiamo essere concentrati un po' sull'avversario, ma soprattutto su noi stessi: se facciamo il nostro gioco, credo che tutto andrà bene. Hojlund? E' forte, veloce, sa segnare e per questo dovrò stare sempre attento. Ma non dipende solo da me, è una questione di squadra: difendiamo insieme, attacchiamo insieme. Ovviamente a livello individuale devo essere pronto ai duelli, ma è un qualcosa che riguarda tutta la squadra".

"Mi sento a mio agio qui, fin dal giorno in cui sono arrivato. Tutti mi hanno accolto bene e questo rende tutto più facile per me. Inoltre, quando inizi a giocare, senti di conoscere meglio i tuoi compagni man mano che giochi. Io ho avuto la possibilità di farlo fin dall'inizio, l'allenatore mi ha dato fiducia e quindi mi sento a mio agio sia da centrale sia da esterno nella difesa a tre, non fa molta differenza per me".

(Fonte: DAZN)

