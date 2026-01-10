Ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Roma, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche di Tarik Muharemovic, giovane difensore nel mirino dell'Inter.
Ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Roma, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato anche di Tarik Muharemovic
Ecco le sue parole:
"Mercato? Mi focalizzo su quello che posso fare, sui giocatori che ho a disposizione. Spero di recuperare gli indisponibili. La società sa che il campionato è difficile e che dobbiamo fare le cose per bene, come stiamo provando a fare. Muharemovic? Lui come altri ha un potenziale alto: ha dei picchi elevati propri dei giocatori che possono diventare forti e che lo diventeranno, ma la differenza la fa la continuità. Ancora concediamo delle pause, ma fa parte del percorso".
(Fonte: Sky Sport)
