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Albertini: “Italia, in campo per vincere. Barella leader, trascinerà tutti gli altri”

Albertini: “Italia, in campo per vincere. Barella leader, trascinerà tutti gli altri” - immagine 1
L'ex centrocampista della Nazionale carica gli Azzurri in vista della prima gara di playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord
Fabio Alampi Redattore 

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato del playoff Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord ai microfoni di Libero: "Nessuno vuole prendere in considerazione un terzo Mondiale visto in tv. A volte il calcio viene dipinto come un qualcosa di sacro, ma la partita con l'Irlanda del Nord è giustamente sentita per i motivi che sappiamo. Con quattro coppe del mondo e due europei in bacheca, il nostro football deve rispettare il proprio lignaggio anche se la storia non fa gol".

Albertini: “Italia, in campo per vincere. Barella leader, trascinerà tutti gli altri”- immagine 2
Getty Images

Due spareggi, due flop: nel 2018 battuti dalla Svezia e nel 2022 dalla Macedonia del Nord. L'incubo c'è.

"Basta pensare al passato e arrovellarsi per quei due appuntamenti mancati, altrimenti si richiama la grande paura. Andiamo in campo per vincere".

Ma cosa dobbiamo temere?

"Una diffusa disabitudine a certe partite".

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Getty Images

L'azzurro che può essere leader?

"Tutti parlano delle punte ma in partite dentro-fuori come questa occorrono gli attributi e la capacità di essere leader. Dico Barella".

È lui la proiezione in campo del ct?

"Nicolò è il giocatore che trascinerà tutti gli altri. In 90 minuti serve la spinta psicologica, la parola detta al momento giusto, la pacca sulla spalla".

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