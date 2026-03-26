Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato del playoff Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord ai microfoni di Libero: "Nessuno vuole prendere in considerazione un terzo Mondiale visto in tv. A volte il calcio viene dipinto come un qualcosa di sacro, ma la partita con l'Irlanda del Nord è giustamente sentita per i motivi che sappiamo. Con quattro coppe del mondo e due europei in bacheca, il nostro football deve rispettare il proprio lignaggio anche se la storia non fa gol".