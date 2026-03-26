Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha parlato del playoff Mondiale tra Italia e Irlanda del Nord ai microfoni di Libero: "Nessuno vuole prendere in considerazione un terzo Mondiale visto in tv. A volte il calcio viene dipinto come un qualcosa di sacro, ma la partita con l'Irlanda del Nord è giustamente sentita per i motivi che sappiamo. Con quattro coppe del mondo e due europei in bacheca, il nostro football deve rispettare il proprio lignaggio anche se la storia non fa gol".
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fcinter1908 news interviste Albertini: “Italia, in campo per vincere. Barella leader, trascinerà tutti gli altri”
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Albertini: “Italia, in campo per vincere. Barella leader, trascinerà tutti gli altri”
L'ex centrocampista della Nazionale carica gli Azzurri in vista della prima gara di playoff Mondiale contro l'Irlanda del Nord
Due spareggi, due flop: nel 2018 battuti dalla Svezia e nel 2022 dalla Macedonia del Nord. L'incubo c'è.
"Basta pensare al passato e arrovellarsi per quei due appuntamenti mancati, altrimenti si richiama la grande paura. Andiamo in campo per vincere".
Ma cosa dobbiamo temere?
"Una diffusa disabitudine a certe partite".
L'azzurro che può essere leader?
"Tutti parlano delle punte ma in partite dentro-fuori come questa occorrono gli attributi e la capacità di essere leader. Dico Barella".
È lui la proiezione in campo del ct?
"Nicolò è il giocatore che trascinerà tutti gli altri. In 90 minuti serve la spinta psicologica, la parola detta al momento giusto, la pacca sulla spalla".
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