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Italia, formazione probabile Bastoni dal primo minuto. Nell’11 altri due nerazzurri

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Il difensore nerazzurro sembra aver superato il problema alla tibia che si porta dietro dal derby. Se non dovesse sentire più dolore sarà lui a giocare dal primo minuto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A Gennaro Gattuso hanno chiesto conto delle condizioni diAlessandro Bastoni e anche se ha lasciato ancora qualche dubbio sul suo impiego dal primo minuto contro l'Irlanda del Nord, il giocatore dell'Inter partirà in difesa dal primo minuto.

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«Bastoni recuperato per averlo in panchina o c'è la possibilità che giochi dall'inizio? Vediamo. Merito a lui, anche Scamacca ieri ha fatto un lavoro a parte, però giustamente bisogna rispettare a livello strumentale quello che dice. C'è la voglia di questi ragazzi di mettersi a disposizione, di stringere i denti. Le valutazioni sono queste», le parole del ct a proposito del difensore nerazzurro.

Nella formazione probabile che dovrebbe giocare dal primo minuto la sfida di Bergamo, Bastoni c'è: ha recuperato dal problema alla tibia che si è procurato nel derby e gli ha fatto saltare le gare con Atalanta e Fiorentina, e va verso la titolarità. Se nelle prossime ore non dovesse avere dolori, sarà lui a giocare dal primo minuto. Con Bastoni altri due nerazzurri da titolari in campo: Barella in mezzo al campo e Dimarco a sinistra.

Questo sarebbe il 3-5-2 disegnato da Gattuso per la semifinale dei play-off:

(3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. 

(Fonte: Sky)

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