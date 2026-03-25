A Gennaro Gattuso hanno chiesto conto delle condizioni diAlessandro Bastoni e anche se ha lasciato ancora qualche dubbio sul suo impiego dal primo minuto contro l'Irlanda del Nord, il giocatore dell'Inter partirà in difesa dal primo minuto.
ultimora
Italia, formazione probabile Bastoni dal primo minuto. Nell’11 altri due nerazzurri
«Bastoni recuperato per averlo in panchina o c'è la possibilità che giochi dall'inizio? Vediamo. Merito a lui, anche Scamacca ieri ha fatto un lavoro a parte, però giustamente bisogna rispettare a livello strumentale quello che dice. C'è la voglia di questi ragazzi di mettersi a disposizione, di stringere i denti. Le valutazioni sono queste», le parole del ct a proposito del difensore nerazzurro.
Nella formazione probabile che dovrebbe giocare dal primo minuto la sfida di Bergamo, Bastoni c'è: ha recuperato dal problema alla tibia che si è procurato nel derby e gli ha fatto saltare le gare con Atalanta e Fiorentina, e va verso la titolarità. Se nelle prossime ore non dovesse avere dolori, sarà lui a giocare dal primo minuto. Con Bastoni altri due nerazzurri da titolari in campo: Barella in mezzo al campo e Dimarco a sinistra.
Questo sarebbe il 3-5-2 disegnato da Gattuso per la semifinale dei play-off:
(3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
(Fonte: Sky)
© RIPRODUZIONE RISERVATA