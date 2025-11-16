FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Albertini: “Derby sorprendente, non era scontato vedere Inter e Milan in alto”

news

Albertini: “Derby sorprendente, non era scontato vedere Inter e Milan in alto”

Albertini: “Derby sorprendente, non era scontato vedere Inter e Milan in alto” - immagine 1
L'ex centrocampista rossonero presenta così la stracittadina in programma tra una settimana: "Non esiste una favorita"
Fabio Alampi Redattore 

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha presentato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport i temi principali del derby di Milano, in programma tra una settimana: "Impegnativo per entrambe e, guardando la classifica, un po' sorprendente".

In che senso sorprendente?

"Per me non era scontato vedere Inter e Milan così in alto dopo undici giornate. Entrambe sulla carta hanno rose forti, ma il calcio si gioca sul campo e bisogna fare i conti con molti aspetti. L'Inter per esempio ha giocato il Mondiale per club fino a luglio e la stanchezza psicologica poteva pesare. In più c'è un nuovo allenatore che doveva entrare in sintonia con il gruppo. Chivu è stato bravo a riuscirci in tempi brevi. Il Milan invece era reduce dall'ottavo posto dello scorso anno e Allegri ha sistemato parecchie cose lavorando nel precampionato".

Albertini: “Derby sorprendente, non era scontato vedere Inter e Milan in alto”- immagine 2
Getty Images

Al derby l'Inter arriva avanti in classifica. Giusto così?

"Sì perché il Milan ha perso per strada troppi punti contro le piccole. L'Inter è andata ko con Juve e Napoli, ma poi ha avuto un passo regolare: Chivu ha trovato il modo di rimotivare un gruppo da anni al top e di inserire i giovani. Non era scontato".

Tatticamente che derby sarà?

"A Chivu piace alzare la pressione e non è detto che per Allegri sia un vantaggio difendersi basso e ripartire. Contro la Roma che ha iniziato aggressiva, per mezzora il Milan è andato in difficoltà e ha subito parecchio. Se hai uno veloce come Leao e uno che conosce il calcio come Modric, non puoi farti schiacciare".

Dall'altra parte ci saranno Lautaro e Thuram.

"Per la difesa del Milan sarà un bellissimo test perché quei due sono una coppia fortissima e affiatata. I rossoneri dovranno difendere di reparto e tenere sempre alta l'attenzione".

Albertini: “Derby sorprendente, non era scontato vedere Inter e Milan in alto”- immagine 3
Getty Images

Quale sarà il duello chiave?

"Quello a centrocampo perché lì in mezzo le due formazioni si equivalgono e hanno giocatori straordinari: Modric è un fuoriclasse, Rabiot il rinforzo perfetto perché conosceva la Serie A e Allegri; l'Inter ha lo stesso reparto che da qualche anno è una garanzia e ha aggiunto Susic".

I nerazzurri sono favoriti?

"Nel derby non esiste una favorita: è una partita che sfugge a ogni pronostico e ha un fascino unico. Lo dice uno che il derby lo ha giocato a Barcellona, Madrid e Roma. Quello di Milano è speciale".

Chi saranno i giocatori chiave?

"Leao con le sue accelerazioni e Dimarco con i suoi cross".

Inter e Milan lotteranno per lo scudetto fino alla fine?

"Sì. Indipendentemente da come finirà domenica, si giocheranno il titolo con il Napoli. Juve e Roma sono un passo indietro".

Leggi anche
Baccin: “Inter U23 ha cambiato tutto nel club. Ora vogliamo che in prima squadra…”
Cabrini: “Dimarco valore aggiunto. Esposito? L’Italia punti sui giovani talenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA