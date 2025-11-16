Manca una settimana alla stracittadina milanese: in casa nerazzurra sono tanti i calciatori pronti a colpire nuovamente

Fabio Alampi Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 08:46)

Manca una settimana al derby di Milano: domenica prossima Inter e Milan si affronteranno in una sfida che vale le primissime posizioni della classifica. Chivu può fare affidamente su una statistica: sono tanti i nerazzurri che hanno già segnato ai rossoneri. Lo ricorda il Corriere dello Sport: "Un vero e proprio arsenale. È quello che ha a disposizione Chivu per il prossimo derby. Ben 10 dei suoi giocatori, infatti, hanno già fatto male al Milan. E si può arrivare ad 11, considerando pure Esposito, anche lui a segno, ma nelle giovanili. Ad ogni modo, 8 di questi hanno già messo la loro firma in una stracittadina milanese".

"La certezza di Chivu, comunque, è Lautaro. Non solo avrà una settimana intera per prepararsi alla sfida con il Diavolo, ma il suo score contro i cugini è di ben 9 centri. [...] Dietro a Lautaro, l'altro spauracchio rossonero è Zielinski. Con Mkhitaryan ancora fermo ai box, il polacco si giocherà il posto a centrocampo con Sucic, magari facendo pesare proprio il fatto di aver già rifilato 4 "sberle" ai rossoneri, seppure con le maglie di Empoli e Napoli".

"Ci sarà anche il solito grande ex, ovvero Calhanoglu. Il centrocampista turco non si è lasciato bene con il Milan, divenendo, di contro, un idolo per i tifosi nerazzurri. Sono 3 le reti firmate nel derby per lui, 2 delle quali su calcio di rigore. C'è anche un difensore abituato a certi exploit, ovvero De Vrij. Anche l'olandese, infatti, ha raccolto un tris nelle stracittadine milanesi: l'ultimo in pieno recupero nella sfida di ritorno di campionato dello scorso anno".