Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini è tornato sulla finale del Mondiale perso dall'Italia contro il Brasile a Usa '94. "Perdere una finale dei mondiali in quel modo è stato tremendo. Però, sa, avevo 22 anni e tutta la carriera davanti. Avevo l’incoscienza e la spensieratezza del più giovane del gruppo. Ricordo che Sacchi mi chiese me la sentissi di calciare e io andai senza pensare. Mentre c’era chi si nascondeva dietro alla panchina pur di non calciare. Non dirò mai i nomi, ma giocavano uno nel Milan e l’altro nell’Inter…”.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”
news
Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini è tornato sulla finale del Mondiale perso dall'Italia contro il Brasile
È vero che disse ad Ancelotti ‘non allenerò mai per non diventare come lei?’—
“Partiamo dal presupposto che io ho discusso con tutti gli allenatori che ho avuto, penso sia un record. Con Carlo sì, litigammo, e mi uscì una frase molto forte. Ma poi è tutto rientrato, abbiamo un rapporto ottimo e lo stimo tantissimo come tecnico".
(Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA