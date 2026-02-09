FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”

news

Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”

Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…” - immagine 1
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini è tornato sulla finale del Mondiale perso dall'Italia contro il Brasile
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”- immagine 2
Getty Images

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini è tornato sulla finale del Mondiale perso dall'Italia contro il Brasile a Usa '94. "Perdere una finale dei mondiali in quel modo è stato tremendo. Però, sa, avevo 22 anni e tutta la carriera davanti. Avevo l’incoscienza e la spensieratezza del più giovane del gruppo. Ricordo che Sacchi mi chiese me la sentissi di calciare e io andai senza pensare. Mentre c’era chi si nascondeva dietro alla panchina pur di non calciare. Non dirò mai i nomi, ma giocavano uno nel Milan e l’altro nell’Inter…”.

Albertini: “Usa ’94? Non dirò mai i nomi, ma uno del Milan e l’altro dell’Inter…”- immagine 3
Getty Images

È vero che disse ad Ancelotti ‘non allenerò mai per non diventare come lei?’

—  

“Partiamo dal presupposto che io ho discusso con tutti gli allenatori che ho avuto, penso sia un record. Con Carlo sì, litigammo, e mi uscì una frase molto forte. Ma poi è tutto rientrato, abbiamo un rapporto ottimo e lo stimo tantissimo come tecnico". 

(Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Boninsegna: “Lautaro condottiero, saremmo stati una coppia micidiale. Ma come media...
Bisseck alla Rai: “Vogliamo vincere tutte le partite. Juve? Servirà Inter cattiva, siamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA