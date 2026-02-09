Intervistato durante La Nuova Ds, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato della vittoria col Sassuolo e della sfida contro la Juve

Intervistato durante La Nuova Ds, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato della vittoria col Sassuolo e della sfida contro la Juve

Che messaggio è al campionato?

"Noi vogliamo vincere tutte le partite. Oggi abbiamo fatto una gara molto seria, a parte i primi 10 minuti. Dobbiamo continuare così e dimostrare che siamo i più forti".