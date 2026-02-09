Che partita sarà Inter-Juve?
"Servirà Inter molto concentrata, molto cattiva, bisogna combattere. Loro hanno giocatori forti, ma anche noi. Sarà una partita tosta, ma noi siamo pronti".
Intervistato durante La Nuova Ds, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato della vittoria col Sassuolo e della sfida contro la Juve
Che messaggio è al campionato?
"Noi vogliamo vincere tutte le partite. Oggi abbiamo fatto una gara molto seria, a parte i primi 10 minuti. Dobbiamo continuare così e dimostrare che siamo i più forti".
