Alisson Santana, esterno offensivo classe 2005 dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League e in programma domani sera a San Siro.

Emozioni nell'affrontare l'Inter

"Non vedo l'ora che arrivi la partita e sono molto felice per questa opportunità, è sempre stato un mio obiettivo quello di affrontare partite di questo livello e di giocare in Champions League, che è il torneo più importante a livello di club. Non vedo l'ora, spero che potremo fare il nostro calcio anche a San Siro".

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La sfida con Bastoni

Inter senza Lautaro

"Non temo nessun giocatore. Credo che, grazie alle mie qualità e al mio talento, potrò mettere in difficoltà qualsiasi difensore. Lavorerò per far sì che sia una serata positiva e fortunata. Giocherò come so fare, restando fedele al mio stile. Vedremo. Rispetto molto Bastoni, lo conosco, ma giocherò la mia partita cercando di vincere i duelli contro di lui"."Non temo temo nessuno, ma nutro grande rispetto per molti giocatori, in particolare per Lautaro ovviamente. Il suo stile mi piace molto; volevo che giocasse, per poterlo vedere all'opera dal vivo. Non conosco altri calciatori capaci di creare pericoli simili, ma si tratta dell'Inter: non possiamo sottovalutarli. Dobbiamo scendere in campo con la stessa sicurezza di sempre, affrontandola come una partita qualunque, a prescindere da chi giochi o da quale sia l'avversario".

Alisson Santana in Serie A

Dove può arrivare lo Shakhtar in Champions

Dove può arrivare l'Inter in Champions League

L'effetto San Siro

"Di questi aspetti si occupano il mio agente e il club, ma è chiaro che in Italia ci sono molti grandi club. Mi piace molto il Milan; in passato hanno avuto tanti brasiliani. Sarebbe un onore giocare in Italia, ma non si sa mai: il futuro è nelle mani di Dio"."Non saprei, stiamo sognando. Al giorno d'oggi non ci sono grandi favoriti; ogni squadra può sorprendere l'altra. Conosciamo il nostro modo di giocare e cercheremo di arrivare il più lontano possibile. Non so dire dove arriveremo – ai quarti, in semifinale? – ma daremo il massimo per spingerci il più avanti possibile, continuando a crederci"."L'Inter è una grande squadra, che ogni stagione riesce ad arrivare lontano. Spero che avremo un po' di fortuna contro di loro. Non saprei dire esattamente dove potranno arrivare, vedremo"."Conosco lo stadio, ho guardato molte partite in TV giocate lì. Mi è sempre piaciuto e ho sempre sognato di giocarci. Sarò felicissimo di avere questa opportunità. Spero che riusciremo a fare bene lì".