"Purtroppo il risultato non possiamo cambiarlo. Quando perdi 5 partite in casa, questo è il risultato. Dopo il vantaggio, pensavamo di aver acquisito il risultato, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno fatto di tutto per entrare in Champions. Futuro? In questo momento sono deluso e arrabbiato, nessuno se lo sarebbe aspettato un risultato così dopo la vittoria di Genova. Dobbiamo valutare che annata è stata, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo sbagliato e ho sbagliato qualcosa nelle ultime sei sconfitte. L'avevamo rimessa in piedi".