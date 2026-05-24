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Allegri: “Ai ragazzi non rimprovero nulla, ma sono deluso e arrabbiato. Sul mio futuro…”
Disastro Milan. Con la sconfitta per 2-1 a San Siro contro il Cagliari, i rossoneri falliscono incredibilmente l'accesso alla prossima Champions League. Queste le considerazioni di Massimiliano Allegri a DAZN:
"Purtroppo il risultato non possiamo cambiarlo. Quando perdi 5 partite in casa, questo è il risultato. Dopo il vantaggio, pensavamo di aver acquisito il risultato, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla, hanno fatto di tutto per entrare in Champions. Futuro? In questo momento sono deluso e arrabbiato, nessuno se lo sarebbe aspettato un risultato così dopo la vittoria di Genova. Dobbiamo valutare che annata è stata, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Abbiamo sbagliato e ho sbagliato qualcosa nelle ultime sei sconfitte. L'avevamo rimessa in piedi".
"Bisognerà essere lucidi nel valutare tutta l'annata. La componente nervosa in questa partita è contata molto, siamo stati troppo passivi sui gol subiti. Ora i miei pensieri vanno solo al risultato non raggiunto, poi si faranno le valutazioni".
(Fonte: DAZN)
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