"Bellissima serata. Difficile, perché il Verona ha fatto la sua partita. Noi siamo andati in difficoltà quando eravamo in superiorità numerica, forse per la tensione. C'era sempre il rischio che una situazione potesse portare al gol. Ho trovato subito un gruppo dalla grande applicazione, che voleva fare una stagione di livello, e questo è stato gratificante. Abbiamo subito acquisito la credibilità nei confronti dei nostri tifosi, con lo stadio sempre pieno, e questa è stata la locomotiva che ci ha portati al risultato".

"Il momento più difficile è stato la sconfitta a Milano con l'Inter. Man mano che ho preso confidenza con questi ragazzi, siamo migliorati. Nel girone d'andata, abbiamo perso tanti scontri diretti, ma nel ritorno siamo cresciuti. E' arrivato Malen, che in attacco ci ha permesso di fare un grande salto di qualità davanti, anche se abbiamo perso tanti altri giocatori. Eravamo in difficoltà, ma chi ha giocato ha sempre dato il massimo. Serviva un filotto per arrivare in Champions e lo abbiamo fatto nel momento giusto".