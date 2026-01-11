Massimiliano Allegri , tecnico del Milan, intervistato da DAZN dopo il pareggio di Firenze, ha parlato così verso Inter-Napoli di stasera: "Risultato migliore di Inter-Napoli? Non ci penso assolutamente, dobbiamo pensare a noi stessi e tornare alla vittoria.

Mancano ancora tanti punti, ne mancano ancora da 34 a 36 per entrare in Champions. Noi andiamo piano, non perdiamo di vista la realtà: abbiamo cambiato il 55% dei giocatori, stiamo facendo bene ma dobbiamo essere esigenti e migliorare".