Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, intervistato da DAZN dopo il pareggio di Firenze, ha parlato così verso Inter-Napoli di stasera: "Risultato migliore di Inter-Napoli? Non ci penso assolutamente, dobbiamo pensare a noi stessi e tornare alla vittoria.
Allegri: “Inter-Napoli? Non ci penso, perché per arrivare in Champions mancano…”
Mancano ancora tanti punti, ne mancano ancora da 34 a 36 per entrare in Champions. Noi andiamo piano, non perdiamo di vista la realtà: abbiamo cambiato il 55% dei giocatori, stiamo facendo bene ma dobbiamo essere esigenti e migliorare".
