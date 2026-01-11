Nata a Reykjavík, in Islanda, il 26 luglio 2003, Cecilia Runarsdottir è un portiere che unisce talento e determinazione. È arrivata all'Inter Women nel 2024 ed è a protagonista dell'Inter Women protagonista del Matchday Programme di oggi: «Mi dà andrenalina giocare per la mia squadra, per la maglia che indosso e dare il 100% per conquistare i tre punti. La sfida più grande che ho affrontato è stata tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio di due anni fa. Dopo un infortunio così serio tornare a giocare un’intera stagione con l’Inter è stata una grande prova ma anche una sfida gratificante», ha raccontato al club nerazzurro.