Nata a Reykjavík, in Islanda, il 26 luglio 2003, Cecilia Runarsdottir è un portiere che unisce talento e determinazione. È arrivata all'Inter Women nel 2024 ed è a protagonista dell'Inter Women protagonista del Matchday Programme di oggi: «Mi dà andrenalina giocare per la mia squadra, per la maglia che indosso e dare il 100% per conquistare i tre punti. La sfida più grande che ho affrontato è stata tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio di due anni fa. Dopo un infortunio così serio tornare a giocare un’intera stagione con l’Inter è stata una grande prova ma anche una sfida gratificante», ha raccontato al club nerazzurro.
Si definisce un portiere moderno che ama giocare con palla tra i piedi: l'intervista a Cecilia, estremo difensore dell'Inter di Gianpiero Piovani
«Siamo una squadra molto unita, come una famiglia. In campo ci aiutiamo a vicenda, ci conosciamo molto bene, quindi possiamo sempre darci energia e forza. Credo che ci aiuti tantissimo...". Se potessi prendere una qualità da una mia compagna? "Oh, bella domanda. Ruberei la forza di Ivana Andrés», ha aggiunto.
A proposito del suo modo di giocare ha detto: «Penso di essere un portiere completo, forte sui cross e nelle uscite, un portiere moderno a cui piace avere il pallone tra i piedi».
