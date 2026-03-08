FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto”

news

Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto”

Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto” - immagine 1
Max Allegri, tecnico del Milan, intervistato da DAZN, ha analizzato così il derby vinto contro l'Inter stasera
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Max Allegri, tecnico del Milan, intervistato da DAZN, ha analizzato così il derby vinto contro l'Inter stasera: "Nel 2011 abbiamo vinto il campionato, ma l'Inter ora ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte: noi siamo stati molto bravi, potevamo essere più lucidi ma dobbiamo essere contenti perché abbiamo allungato sulle altre. Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo al meglio: ora ci sono le partite che contano e si decide la stagione.

Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto”- immagine 2
Getty Images

Luis Henrique è un buon giocatore, abbiamo preparato quella situazione lì con Estupinan, che poteva fregarlo già anche prima: è stato molto bravo come Fofana, che ha fatto un bellissimo assist. Era importante fare risultato. Cardinale è venuto in spogliatoio, ci ha fatto molto piacere: sappiamo che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare. Ora c'è una vittoria in meno per il nostro obiettivo.

Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto”- immagine 3
Getty Images

Nel primo tempo abbiamo corso molto, poi per bravura anche dell'Inter ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross: però a parte l'occasione di Dimarco abbiamo difeso in modo ordinato e abbiamo avuto occasioni favorevoli. Ma l'Inter resta la netta favorita. Se si può pensare a qualcosa in più della Champions? Abbiamo passato due mesi con 13 giocatori, quando sei in quei momenti tenere certi ritmi è difficile: mancavano proprio dei giocatori e i ragazzi hanno fatto sforzi importanti. Ora c'è possibilità di tenere di più l'intensità, stiamo bene: questa vittoria ci dà morale".

Leggi anche
Estupiñán: “Il gol più importante della mia carriera. Luis Henrique? Allegri mi...
Modric: “Campionato riaperto? Sempre creduto. Gol annullato? Ha fischiato prima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA