Allegri: “L’Inter è a 7 punti ed è ancora la netta favorita per lo scudetto”

Max Allegri, tecnico del Milan, intervistato da DAZN, ha analizzato così il derby vinto contro l'Inter stasera

Marco Astori Redattore 8 marzo - 23:14

Max Allegri, tecnico del Milan, intervistato da DAZN, ha analizzato così il derby vinto contro l'Inter stasera: "Nel 2011 abbiamo vinto il campionato, ma l'Inter ora ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte: noi siamo stati molto bravi, potevamo essere più lucidi ma dobbiamo essere contenti perché abbiamo allungato sulle altre. Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo al meglio: ora ci sono le partite che contano e si decide la stagione.

Luis Henrique è un buon giocatore, abbiamo preparato quella situazione lì con Estupinan, che poteva fregarlo già anche prima: è stato molto bravo come Fofana, che ha fatto un bellissimo assist. Era importante fare risultato. Cardinale è venuto in spogliatoio, ci ha fatto molto piacere: sappiamo che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare. Ora c'è una vittoria in meno per il nostro obiettivo.

Nel primo tempo abbiamo corso molto, poi per bravura anche dell'Inter ci siamo un po' abbassati e concesso qualche cross: però a parte l'occasione di Dimarco abbiamo difeso in modo ordinato e abbiamo avuto occasioni favorevoli. Ma l'Inter resta la netta favorita. Se si può pensare a qualcosa in più della Champions? Abbiamo passato due mesi con 13 giocatori, quando sei in quei momenti tenere certi ritmi è difficile: mancavano proprio dei giocatori e i ragazzi hanno fatto sforzi importanti. Ora c'è possibilità di tenere di più l'intensità, stiamo bene: questa vittoria ci dà morale".