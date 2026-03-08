FC Inter 1908
Estupiñán: “Il gol più importante della mia carriera. Luis Henrique? Allegri mi diceva…”

Le dichiarazioni del giocatore rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Al termine di Milan-Inter, Pervis Estupiñán ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero: "Il gol più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato forte tutta la settimana. Il mister me l'ha detto di attaccare alle spalle Luis Henrique".

(Dazn)

