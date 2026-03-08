Al termine di Milan-Inter, Pervis Estupiñán ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero: "Il gol più importante della mia carriera. Abbiamo lavorato forte tutta la settimana. Il mister me l'ha detto di attaccare alle spalle Luis Henrique".
Estupiñán: "Il gol più importante della mia carriera. Luis Henrique? Allegri mi diceva…"
Le dichiarazioni del giocatore rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del derby
(Dazn)
