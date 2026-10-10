Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, prima della partita contro il Frosinone, ha parlato della gara e del momento della sua squadra che ha lavorato nella pausa per recuperare i calciatori.

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-Hai lavorato sul veleno che non hai trovato prima della pausa o su altro?

Purtroppo abbiamo avuto tanti giocatori in Nazionale e abbiamo lavorato più sui recuperi dei giocatori come ad esempio McTominay che stasera è in panchina. Speriamo presto di recuperare Anguissa. Sta meglio anche Giovane. Sappiamo dell'importanza della partita, dobbiamo creare i presupposti per vincerla ma non sarà facile. Non so quanti minuti ha a disposizione Mctominay con certezza, una trentina credo, ma lui è un recupero importante. Dobbiamo giocare una partita ogni tre giorni e tutti devono essere in condizioni di dare una mano.

«La scelta del cambio modulo? Non è questione di cambio modulo. Politano ha avuto qualche problema negli ultimi due tre giorni e quindi ho preferito mettere Di Lorenzo da quella parte ma non cambia niente», ha detto l'allenatore del Napoli.

(Fonte: DAZN)