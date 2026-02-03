Il Milan dà una risposta forte e tiene il passo dell'Inter ottenendo una vittoria pesante al Dall'Ara contro il Bologna per 3-0. Questa l'analisi a DAZN dell'allenatore rossonero Massimiliano Allegri:
Milan, Allegri: “Guardiamo dietro, non davanti. E’ lunga, ma vogliamo tornare in Champions”
"Stasera era una partita da fare seriamente, perché di dietro si erano avvicinate e soprattutto perché era l'ennesima trasferta contro un Bologna che gioca sempre bene ed è insidioso. Abbiamo fatto una buona partita in entrambe le fasi. Potevamo fare ancora meglio e lavorare sulla gestione palla. Era un obiettivo arrivare a 50 punti, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e il cammino è ancora lungo. E' più importante guardare dietro che davanti, il campionato è ancora lungo e ci sono ancora tanti punti da fare per tornare in Champions".
"Ora dobbiamo recuperare dei giocatori, sarebbe bello avere tutti a disposizione contro il Pisa. Era importante non concedere gol. Bisogna godersi la vittoria, ma ora dobbiamo guardare subito avanti. Giocare di meno? A me piacerebbe giocare tante partite, dispiace non giocarle. Sfrutteremo meglio il tempo per prepararle. Ma non ci deve scappare uno dei primi quattro posti".
(Fonte: DAZN)
