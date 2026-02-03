"Stasera era una partita da fare seriamente, perché di dietro si erano avvicinate e soprattutto perché era l'ennesima trasferta contro un Bologna che gioca sempre bene ed è insidioso. Abbiamo fatto una buona partita in entrambe le fasi. Potevamo fare ancora meglio e lavorare sulla gestione palla. Era un obiettivo arrivare a 50 punti, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro e il cammino è ancora lungo. E' più importante guardare dietro che davanti, il campionato è ancora lungo e ci sono ancora tanti punti da fare per tornare in Champions".