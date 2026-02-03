Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha fatto alcune considerazioni sulle mosse di mercato delle big di Serie A:
Braglia: “Mercato delle big? Credo che la mossa migliore l’abbia fatta l’Inter che…”
Voto di mercato alla Roma 7, condivide?—
"Se valutiamo da 7 la Roma, cosa dobbiamo dire di quello del Como all'inizio. L'unico allenatore che abbia dettato e scelto gli acquisti è Fabregas. Con giocatori poi che si sono valutati. Aspettiamo a valutare la Roma, ci sono delle scommesse per ora, a parte Malen. La Roma credo abbia perso una grossa occasione per giocarsi il campionato. Se avesse fatto questo mercato dall'inizio, sarebbe stata la squadra da battere insieme all'Inter. Se Malen fosse arrivato insieme agli altri ad agosto, probabilmente Gasperini avrebbe avuto i punti per lottare con l'Inter e le altre".
I top e i flop del calciomercato invernale?—
"Denari ce n'erano pochi da spendere. Credo che la cosa migliore l'abbia fatta l'Inter, che ha tenuto tutti. L'Inter insieme alla Juventus, anche se deve sbrigarsi a rinnovare con Spalletti per non rischiare di mettere a repentaglio gli obiettivi stagionali. La guerra di potere in società tra Comolli e Chiellini va risolta da chi ha in mano la proprietà. Una Juve così gestita non va bene".
