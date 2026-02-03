Voto di mercato alla Roma 7, condivide?

"Se valutiamo da 7 la Roma, cosa dobbiamo dire di quello del Como all'inizio. L'unico allenatore che abbia dettato e scelto gli acquisti è Fabregas. Con giocatori poi che si sono valutati. Aspettiamo a valutare la Roma, ci sono delle scommesse per ora, a parte Malen. La Roma credo abbia perso una grossa occasione per giocarsi il campionato. Se avesse fatto questo mercato dall'inizio, sarebbe stata la squadra da battere insieme all'Inter. Se Malen fosse arrivato insieme agli altri ad agosto, probabilmente Gasperini avrebbe avuto i punti per lottare con l'Inter e le altre".