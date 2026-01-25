Al termine di Roma-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossonero: "Abbiamo avuto i primi 6-7' fatti bene, poi abbiamo sbagliato alcune palle in uscita. Hanno spinto molto, sulle seconde palle arrivavano prima loro, è stato bravo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo fatto meglio la fase tecnica anche perché loro sono calati".