FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…”

news

Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…”

Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Milan
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…”- immagine 2
Getty Images

Al termine di Roma-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossonero: "Abbiamo avuto i primi 6-7' fatti bene, poi abbiamo sbagliato alcune palle in uscita. Hanno spinto molto, sulle seconde palle arrivavano prima loro, è stato bravo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo fatto meglio la fase tecnica anche perché loro sono calati".

Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…”- immagine 3
Getty Images

"Una volta in vantaggio la partita sembrava indirizzata bene. Fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante, abbiamo guadagno un punto sul Napoli, abbiamo mantenuto la Roma a distanza di 4 punti, per l'obiettivo finale è molto importante".

(Dazn)

Leggi anche
Maignan: “Volevamo i 3 punti. Rigore? Bartesaghi doveva tagliarsi il braccio?...
Conte: “Paghiamo cosa passata che non dovevamo fare. Rigore? Spero in onestà. Mai in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA