Al termine di Roma-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossonero: "Abbiamo avuto i primi 6-7' fatti bene, poi abbiamo sbagliato alcune palle in uscita. Hanno spinto molto, sulle seconde palle arrivavano prima loro, è stato bravo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è stato diverso, abbiamo fatto meglio la fase tecnica anche perché loro sono calati".
Allegri: “Bravo Maignan a tenerci in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli, per l’obiettivo…”
Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Roma-Milan
"Una volta in vantaggio la partita sembrava indirizzata bene. Fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante, abbiamo guadagno un punto sul Napoli, abbiamo mantenuto la Roma a distanza di 4 punti, per l'obiettivo finale è molto importante".
