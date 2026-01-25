Al termine di Roma-Milan, Mike Maignan ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del portiere rossonero: "Volevamo i tre punti, abbiamo trovato una squadra tosta, difficile da affrontare. Abbiamo tenuto tutto il primo tempo, abbiamo avuto l'occasione di segnare nel secondo tempo e l'abbiamo fatto, peccato non averla chiusa. Poi abbiamo avuto un rigore contro... dai, non possiamo commentare perché è già passato".
Maignan: “Volevamo i 3 punti. Rigore? Bartesaghi doveva tagliarsi il braccio? Poteva…”
Le dichiarazioni del portiere rossonero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Roma-Milan
"Cosa deve fare Bartesaghi? Deve tagliarsi il braccio? La palla è vicino, Celik calcia sulla sua mano. Poteva fischiare il secondo su Pulisic. Per i primi posti ci sono tante squadre forti, sappiamo che ogni punto conta, giochiamo ogni partita per vincere".
