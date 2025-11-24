Le parole di Allegri a Milan TV dopo la vittoria nel derby: "100 vittorie mie al Milan? Bellissimo traguardo, sono contento e felice"

Matteo Pifferi Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 11:46)

Intervenuto ai microfoni di MilanTV dopo la vittoria contro l'Inter, Massimiliano Allegri ha parlato così:

"100° vittoria sulla panchina del Milan? Bellissimo traguardo, sono contento e felice. Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più, ma martedì dobbiamo pensare alla partita con la Lazio perché poi dopo altrimenti la vittoria contro l'Inter non conterebbe niente. Inizia un periodo che ci porta a marzo che di lì bisogna essere nelle migliori condizioni per raggiungere i nostri obiettivi".

E' stata preparata così la partita?

"Una volta in vantaggio è normale che loro venissero in avanti. Abbiamo cercato di tenerli più bassi possibile, abbiamo rischiato su un paio di cross, su palle inattive del primo quarto d'ora dove eravamo troppo bassi. La squadra ha poi cominciato a giocare, potevamo rifinire meglio nel primo meglio in due tre situazioni, non l'abbiamo fatto. Però credo che la squadra ha fatto una buona partita".

Nei big-match pochi gol subiti

"È una cosa che dobbiamo migliorare perché nelle grandi partite l'attenzione è sempre più alta perché gli altri ti costringono a tenere l'attenzione più alta. Contro Cremonese, Pisa e Parma, soprattutto a Parma, in quei momenti lì dobbiamo rimanere con l'attenzione alta senza dare le cose per scontato e siamo un pochino leggeri. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare assolutamente in questi momenti di queste partite".