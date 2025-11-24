FC Inter 1908
La considerazione dell'ex calciatore, il silenzio del difensore dell'Inter
Alla Nuova DS si è svolto un confronto lucido e ragionato tra Alessandro Bastoni e i commentati presenti in studio. Ai microfoni della Rai il difensore dell'Inter ha analizzato - non senza amarezza- la sconfitta nel derby, sottolineando ciò che ha funzionato. Purtroppo la prestazione generale non è stata sufficiente a portare a casa una vittoria. Con quella di ieri le sconfitte dell'Inter in campionato raggiungono quota 4.

Graziani sulla "sfortuna" dell'Inter

Ciccio Graziani ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla sconfitta nel derby con una considerazione: "Se ti rivedi la partita Bastoni, non vi dovete rimproverare nulla. Io aggiungo una cosa. In questo momento la sfortuna dell'Inter è che manca il vero Lautaro. Non mi devi rispondere, non ti voglio mettere in imbarazzo. Anche questa sera è venuto meno. E io ho una stima immensa per Lautaro, ma bisogna riconoscerlo. Quest'Inter ha bisogno di quel calciatore". Alessandro Bastoni ha ascoltato la considerazione di Graziani, senza intervenire e rispondere.

