Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Allegri: “Voci sul Napoli? Ecco cosa rispondo. Galeone mi avrebbe detto…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del premio Galeone, Massimiliano Allegri ha parlato anche del Napoli:
"Cosa mi avrebbe detto Galeone dopo questi giorni duri? Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa, il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, non solo a me ma a tutto il calcio. Mi ha insegnato a non perdere l'incoscienza, una cosa che mi sono portato un po' dietro".
Cosa direbbe Galeone sulle voci che vedono Allegri vicino al Napoli?
"Non so cosa mi direbbe lui. L'anno scorso ero fermo: mi ha detto 'mi raccomando, non ti venga la voglia di smettere'"
Conferma la notizia che c'è l'accordo col Napoli?
"Io toglierei la notizia. Se smentisco? Sono venuto per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi godo la giornata, mi godo Pescara per un paio di giorni e poi tornerò a casa"
© RIPRODUZIONE RISERVATA