"Cosa mi avrebbe detto Galeone dopo questi giorni duri? Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa, il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, non solo a me ma a tutto il calcio. Mi ha insegnato a non perdere l'incoscienza, una cosa che mi sono portato un po' dietro".