"Nel corso della mia carriera ho avuto due o tre occasioni per lasciare l'Italia", ammette Zielinski a Prawda Futbolu

Matteo Pifferi Redattore 28 maggio - 17:28

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Nell'estate 2023, Piotr Zielinski è stato ad un passo dal lasciare l'Italia per approdare in Arabia Saudita. Al centrocampista polacco furono offerti 15 mln di euro annui dall'Al-Ahli ma Piotr ha deciso di rifiutare per rimanere un altro anno a Napoli prima del trasferimento a parametro zero all'Inter.

"Nel corso della mia carriera ho avuto due o tre occasioni per lasciare l'Italia, ma ho sempre avuto la consapevolezza che qui con la mia famiglia stavamo bene. Qui non ci mancava nulla", ha ammesso il giocatore in un'intervista a "Prawda Futbolu".

"Credo che alla fine sia stato questo a farmi decidere: il desiderio di competere, di vivere un'esperienza nuova. Ho avuto l'opportunità di giocare la finale di Champions League. Se fossi andato all'Al-Ahli, non avrei mai potuto vivere un'esperienza del genere", ha spiegato poi Zielinski che ha aggiunto anche che l'aspetto economico dell'offerta saudita lo avesse portato a fare delle riflessioni con la famiglia:

"Abbiamo preso quella decisione, anche se non nego che i soldi sono un fattore importante. Per due giorni abbiamo pensato: 'Andiamo, facciamo le valigie', ma poi i nostri piani sono cambiati. Alla fine, io e la mia famiglia abbiamo deciso che la cosa migliore fosse continuare a giocare in Europa", ha ammesso il centrocampista che ha parlato anche di Inter: "Sono entrato a far parte di un grande club. Volevo raggiungere e ottenere qualcosa di più nel calcio europeo"