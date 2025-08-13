FC Inter 1908
L'ex bomber nerazzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle trattative di mercato dell'Inter
L'ex bomber nerazzurro Alessandro Altobelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle trattative di mercato dell'Inter:

"Inter ha bisogno dell'ultimo tassello in avanti per essere competitiva. E ovviamente mi riferisco a Lookman, l'uomo in grado di sparigliare le carte e permettere a Chivu di formare un tridente da sogno. Lautaro infatti è uno dei 3-4 attaccanti più forti d'Europa, da Pallone d'Oro, uno che dà l'anima. Ma senza la punta della Dea mancherebbe comunque quell'uomo in più per poter dare l'assalto a Conte. Il Napoli ha fatto un'ottima campagna acquisti, ha preso De Bruyne a centrocampo e in attacco è completo. All'Inter manca solo Ademola. E forse prenderei anche un difensore. Lì dietro c'è bisogno di ringiovanire un po' la rosa, fermo restando che comunque Acerbi e De Vrij hanno fatto grandi cose".

