"Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol", ricorda Altobelli

«Cifra tonda! Sono stato fortunato, perché ho sempre fatto ciò che mi piaceva di più. Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol. Forse avrei potuto vincere di più con l’Inter, ma per amore ho sempre rifiutato tante offerte, anche ricche, dall’estero. Rifarei tutto.