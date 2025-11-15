FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…”

news

Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…”

Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…” - immagine 1
"Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol", ricorda Altobelli
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Stampa, Alessandro Altobelli ha ripercorso anche alcune tappe della sua carriera ammettendo un piccolo rimpianto durante la sua avventura all'Inter, dal 1977 al 1988.

Il 28 novembre compirà settant’anni...

Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…”- immagine 2

«Cifra tonda! Sono stato fortunato, perché ho sempre fatto ciò che mi piaceva di più. Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol. Forse avrei potuto vincere di più con l’Inter, ma per amore ho sempre rifiutato tante offerte, anche ricche, dall’estero. Rifarei tutto.

Poi, da circa trent’anni, ho scoperto la tv, con il ruolo di opinionista, che mi ha permesso di conoscere nuovi mondi come Arabia Saudita, Qatar, ora Kuwait, commentando il campionato più bello del mondo che per me resta la Serie A».

Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…”- immagine 3

Come festeggerà?

«Con una grande manifestazione a Sonnino, il mio paese. Saranno quattro giorni di festa ed eventi, dal 27 al 30, con l’evento principale che vedrà ospite il mio grande amico Gianni Infantino».

Leggi anche
Altobelli: “Esposito può diventare un campione. Scudetto? Inter la più forte e Chivu...
Gattuso: “Esposito, lavoro incredibile e niente da dimostrare. La Russa? Non mi quadra che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA