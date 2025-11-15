Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Stampa, Alessandro Altobelli ha ripercorso anche alcune tappe della sua carriera ammettendo un piccolo rimpianto durante la sua avventura all'Inter, dal 1977 al 1988.
Altobelli, 11 anni all’Inter: “Avrei potuto vincere di più ma per amore ho detto no a…”
Il 28 novembre compirà settant’anni...
«Cifra tonda! Sono stato fortunato, perché ho sempre fatto ciò che mi piaceva di più. Ho vissuto la gioia più grande per ogni calciatore: ho giocato e vinto una finale del Mondiale, segnando anche un gol. Forse avrei potuto vincere di più con l’Inter, ma per amore ho sempre rifiutato tante offerte, anche ricche, dall’estero. Rifarei tutto.
Poi, da circa trent’anni, ho scoperto la tv, con il ruolo di opinionista, che mi ha permesso di conoscere nuovi mondi come Arabia Saudita, Qatar, ora Kuwait, commentando il campionato più bello del mondo che per me resta la Serie A».
Come festeggerà?
«Con una grande manifestazione a Sonnino, il mio paese. Saranno quattro giorni di festa ed eventi, dal 27 al 30, con l’evento principale che vedrà ospite il mio grande amico Gianni Infantino».
