Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Italia-Norvegia, ultima partita di qualificazione ai Mondiali, Gennaro Gattuso ha parlato così:
Gattuso: “Esposito, lavoro incredibile e niente da dimostrare. La Russa? Non mi quadra che…”
"E' una tappa del percorso, ci saranno 70mila allo stadio. Ringraziamo chi è presente, se non erro sarà record di incassi nella storia della Nazionale. Per noi è importante vedere a che livelli siamo. La Norvegia è fortissima, abbina velocità e forza fisica ed è difficile da affrontare. Vediamo domani a che livello siamo"
Calafiori out—
"Abbiamo provato, è arrivato con dei problemini. L'ho ringraziato più di una volta per la professionalità, la voglia e l'attaccamento che ha dimostrato. A noi tutto questo fa bene, ci abbiamo provato ieri, potevamo chiedergli di stringere i denti ma non è corretto. Hanno partite ogni 3-4 giorni, è giusta la scelta che abbiamo fatto. Vediamo chi può giocare, abbiamo Buongiorno e Mancini, vediamo"
Pio Esposito è sulla strada buona: domani all'esame San Siro—
"Pio non ha nessun esame, deve giocare e non deve farsi prendere dalla pressione. E' giovane, sta dimostrando grandissime cose. Sta facendo un lavoro incredibile e Retegui uguale. Si muovono bene, riescono ad avere qualità e quantità. Pio non deve dimostrare niente, deve fare il Pio che conosciamo. Aiutare i compagni, pedalare, battagliare e se c'è l'occasione buttarla dentro"
Bisogna già pensare ai playoff?—
"Se iniziamo a pensarci già ora ci arriveremo scarichi, dobbiamo pensare a come poter sentire i nostri giocatori non solo telefonicamente in questi più di 3 mesi che non vedremo i giocatori. Organizzarsi un giorno per un caffè e un pezzo di crostata e trovare un buco nella sosta di febbraio per stare qualche ora insieme. Dobbiamo guardare le loro prestazioni e pregare Dio che arriviamo nelle condizioni migliori"
Tante critiche anche di La Russa—
"Non dico nulla, rispetto ciò che ha detto. Non so dove si trovava La Russa, non si trovava allo stadio e secondo me non ha visto la partita. I fischi si accettano e li ho sempre accettati, quando si sente augurare la morte a delle persone, sentire "andate a lavorare, veniamo a Coverciano", non mi quadra, poi ognuno tira le sue conclusioni"
