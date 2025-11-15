Le parole di Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia di Italia-Norvegia: il CT ha esaltato Pio e risposto a La Russa

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Italia-Norvegia, ultima partita di qualificazione ai Mondiali, Gennaro Gattuso ha parlato così:

"E' una tappa del percorso, ci saranno 70mila allo stadio. Ringraziamo chi è presente, se non erro sarà record di incassi nella storia della Nazionale. Per noi è importante vedere a che livelli siamo. La Norvegia è fortissima, abbina velocità e forza fisica ed è difficile da affrontare. Vediamo domani a che livello siamo"

Calafiori out — "Abbiamo provato, è arrivato con dei problemini. L'ho ringraziato più di una volta per la professionalità, la voglia e l'attaccamento che ha dimostrato. A noi tutto questo fa bene, ci abbiamo provato ieri, potevamo chiedergli di stringere i denti ma non è corretto. Hanno partite ogni 3-4 giorni, è giusta la scelta che abbiamo fatto. Vediamo chi può giocare, abbiamo Buongiorno e Mancini, vediamo"

Pio Esposito è sulla strada buona: domani all'esame San Siro — "Pio non ha nessun esame, deve giocare e non deve farsi prendere dalla pressione. E' giovane, sta dimostrando grandissime cose. Sta facendo un lavoro incredibile e Retegui uguale. Si muovono bene, riescono ad avere qualità e quantità. Pio non deve dimostrare niente, deve fare il Pio che conosciamo. Aiutare i compagni, pedalare, battagliare e se c'è l'occasione buttarla dentro"

Bisogna già pensare ai playoff? — "Se iniziamo a pensarci già ora ci arriveremo scarichi, dobbiamo pensare a come poter sentire i nostri giocatori non solo telefonicamente in questi più di 3 mesi che non vedremo i giocatori. Organizzarsi un giorno per un caffè e un pezzo di crostata e trovare un buco nella sosta di febbraio per stare qualche ora insieme. Dobbiamo guardare le loro prestazioni e pregare Dio che arriviamo nelle condizioni migliori"

Tante critiche anche di La Russa — "Non dico nulla, rispetto ciò che ha detto. Non so dove si trovava La Russa, non si trovava allo stadio e secondo me non ha visto la partita. I fischi si accettano e li ho sempre accettati, quando si sente augurare la morte a delle persone, sentire "andate a lavorare, veniamo a Coverciano", non mi quadra, poi ognuno tira le sue conclusioni"