"Devo dire che l'Inter è una squadra che ancora una volta può dire la sua ma il derby è una partita strana, particolare, dove di solito il più forte perde, il più debole ci mette più grinta, più passione. E' una partita aperta, mi auguro che vinca il migliore, l'Inter"

Lautaro a 161 gol, Altobelli a 209

"Devo dire che già qualche anno fa gli avevo detto personalmente che era l'unico che mi poteva prendere se fosse rimasto per sempre all'Inter. E' rimasto all'Inter, è un grande giocatore, uno dei top in Europa. Gli mancano 40-50 gol ma sono facili da fare per lui"