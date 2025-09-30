1 di 3

ALTOBELLI

La miglior medicina per superare un periodo complicato è la vittoria. L'Inter, dopo un avvio incerto, sembra aver ritrovato lo slancio di un tempo. I nerazzurri arrivano alla sfida di Champions League con grande entusiasmo dopo l'ottima prestazione contro il Cagliari.

"L'Inter ha giocato benissimo, dall'inizio alla fine. Lautaro ancora una volta si è dimostrato attaccante forte e poi anche il giovane Esposito sta piano piano crescendo e ritagliando bene i suoi spazi. È stata una vittoria meritata", dice Spillo Altobelli ai microfoni di FcInter1908.it commentando la vittoria in terra sarda.

L'ex attaccante nerazzurro si dice poi soddisfatto del mercato dell'Inter: "Sono abbastanza soddisfatto perché l'Inter è riuscita a mantenere la rosa dello scorso anno, in più ha preso giocatori che non sono fenomeni, ma che serviranno per le intenzioni che ha l'Inter in questa stagione".

Gli unici, tra i nuovi acquisti, ad aver giocato poco sono Luis Henrique e Diouf

"Effettivamente hanno giocato poco, ma noi l'ultima cosa che dobbiamo fare è vedere quanto hanno speso per fare questa formazione, a noi basta che l'Inter sia competitiva per vincere il campionato, lottare in Champions e vincere la Coppa Italia".

La scelta di puntare su Chivu?

"L'Inter all'inizio ha cercato altri allenatori, solo che non ce n'erano disponibili. Sono stati presi alla sprovvista dalla decisione di Inzaghi. È arrivato Chivu che è un ex, conosce l'ambiente e tutto, bisogna aiutarlo, però è un allenatore che sa il fatto suo. Può crescere tanto".

Prime impressione su Sucic?

"Ha 21 anni, è giovane e ha qualità. L'Inter deve mettergli a disposizione tutto quello di cui ha bisogno per cercare di farlo crescere il più in fretta possibile perché penso che un domani possa essere un titolare di questa squadra, ma ci vorrà un po' di tempo per vederlo titolare".

Lookman poteva essere la ciliegina sulla torta

"Io penso che Lookman sia un giocatore bravo, l'Inter ha tentato di prenderlo ma non se n'è fatto nulla perché i nerazzurri hanno ritenuto troppo alta la richiesta dell'Atalanta. Se quei soldi li vale non sta a noi dirlo".