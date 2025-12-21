«Anche io ne ho sbagliati... però i rigori si allenano». Alessandro Altobelli , ex attaccante che con la maglia interista sulle spalle ha segnato 209 gol in 465 presenze, ha parlato con La Gazzetta dello Sport delle ultime difficoltà della squadra nerazzurra che si sono palesati nella gara di Supercoppa persa con il Bologna.

«Capisco quanto sia difficile il momento, quanto il pallone diventi pesante ma l’unica cosa da fare è allenarsi a calciarli bene, poi vada come vada. Però non ho mai visto tirare dei rigori così male come da parte di chi li ha sbagliati a Riad. Io facevo allenamenti specifici e facevamo delle sfide con i compagni e ci si deve sempre allenare sui rigori. La componente emotiva, alcuni si caricano, altri ne soffrono, ma fino al dischetto cambi idea tante volte su dove calciare e a volte puoi andare in tilt per questo. Anche per me a volte il pallone è diventato pesantissimo». Altobelli di rigori ne ha tirati 56, 44 sono finiti in porta.