Alessandro 'Spillo' Altobelli compie 70 anni. Oggi l'Inter celebra uno degli attaccanti più leggendari e iconici della sua storia.
Inter, ‘Spillo’ Altobelli compie 70 anni: 209 gol e 2° posto nella classifica marcatori
Il club nerazzurro celebra i 70 anni di uno degli attaccanti più prolifici della storia della società meneghina
Nato a Sonnino il 28 novembre 1955, Altobelli ha realizzato in carriera 209 gol con la maglia nerazzurro, piazzandosi al secondo posto nella classifica all-time dei marcatori del club meneghino.
"Tanti auguri a Spillo" è il messaggio pubblicato sui social dall'Inter, che festeggia il suo ex attaccante.
