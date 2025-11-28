FC Inter 1908
Inter, ‘Spillo’ Altobelli compie 70 anni: 209 gol e 2° posto nella classifica marcatori

Il club nerazzurro celebra i 70 anni di uno degli attaccanti più prolifici della storia della società meneghina
Alessandro 'Spillo' Altobelli compie 70 anni. Oggi l'Inter celebra uno degli attaccanti più leggendari e iconici della sua storia.

Nato a Sonnino il 28 novembre 1955, Altobelli ha realizzato in carriera 209 gol con la maglia nerazzurro, piazzandosi al secondo posto nella classifica all-time dei marcatori del club meneghino.

"Tanti auguri a Spillo" è il messaggio pubblicato sui social dall'Inter, che festeggia il suo ex attaccante.

