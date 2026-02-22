FC Inter 1908
Ambrosini: “Gol Parma? Non c’erano gli estremi per andare a rivederla al VAR, l’arbitro…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato così l'episodio che ha portato al gol del Parma contro il Milan
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha commentato così l'episodio che ha portato al gol del Parma contro il Milan. I rossoneri hanno protestato per un'ostruzione non fischiata a Valenti su Maignan e anche per un contatto tra Troilo, autore del gol, e Bartesaghi.

Ambrosini, a Dazn, ha commentato così: "Noi vediamo in Europa l'Arsenal che è una riconosciuta come una top nei calci piazzati, porta 10 giocatori in avanti, è sempre una valutazione difficile quella di stabilire quando c'è un'ostruzione al portiere.

Il portiere non può muoversi libero senza trovare ostacoli, è stato bravo Valenti a fare il passettino in maniera furba, ci sono 10 persone in pochi metri quadrati, l'arbitro l'ha giudicata fallosa e per me non c'erano gli estremi per andare a rivederla"

