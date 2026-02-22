Claudio Ranieri, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato anche di come sia cambiato negli anni il suo rapporto con Josè Mourinho: "Sì, all'inizio ci siamo scontrati, c'è stata una dialettica vivace. Ma poi siamo diventati amici. Quando sono arrivato all'Inter, è stato il primo a chiamarmi. Evidentemente gli avevano spiegato che persona fossi".
Ranieri: “Con Mourinho scontri, ma siamo diventati amici. Quando arrivai all’Inter…”
L'ex tecnico della Roma ha raccontato il suo rapporto con il portoghese, suo grande rivale in Premier e in Serie A
