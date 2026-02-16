"Abbiamo perso una grande occasione, noi di vedere una bella partita, Bastoni di fare una bella figura e Chivu di gestire meglio quello che è successo nel post-partita. Queste sono le cose che ci sono da dire. Le regole sono talmente chiare che secondo me quello che succederà è quello. Questo lo mettiamo da una parte, è abbastanza chiaro e definito. Però quello che c'è da dire è che per Bastoni sarebbe stato difficile. Io non lo voglio completamente accusare perché io ero uno che quando arrivavo in area di rigore molte volte mi sono andato a prendere dei rigori un po' forzandoli. Però non a questo livello. Quindi io non so nemmeno come mi sarei comportato io. Di sicuro non avrei esultato in quel modo lì, perché l'esultanza è un'aggravante che non lo scagiona minimamente, però aggrava completamente un gesto antisportivo perché di questo si tratta. Lui ha perso un'occasione che probabilmente nessuno di un calciatore avrebbe fatto, però possiamo dirlo. In modo così evidente, probabilmente era un ragionamento che si poteva fare. Anche secondo me Chivu, come ha gestito nel post-partita, visto che noi abbiamo giustamente e continueremo a farlo, elogiarlo dall'inizio della stagione per la sua serietà, la sua onestà intellettuale, per la sua comunicazione. Ieri ha perso un'occasione per mostrare che di fronte a un'evidenza si può anche, senza nessuna colpa che ha lui, che ha l'Inter, che ha nessuno, perché l'Inter non ha nessuna colpa in questo caso, Chivu non ha nessuna colpa, nessuna colpa. Però di dire “ragazzi oggi abbiamo, c'è successo qualcosa che non era giusto che succedesse” punto.