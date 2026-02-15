L'allenatore della Roma è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Maradona contro il Napoli

Alessandro De Felice Redattore 15 febbraio - 23:36

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Maradona contro il Napoli, terminata sul risultato di 2-2.

"Noi finiamo spesso queste gare così con questi ragazzi che devono crescere. Devono cercare di mettere minuti e quindi anche personalità. Sono minuti fondamentali nelle partite, dove è importante avere l'energia che loro sicuramente hanno, la freschezza che sicuramente hanno. Poi è chiaro che c'erano alcune situazioni molto positive per noi, che potevano essere tradotte meglio”.

Malen?

"Sono sempre stato straconvinto. Ha le caratteristiche migliori per me per un attaccante: completo, pericoloso, rapido, veloce, sa tirare e scambiare con i compagni. Questa squadra ha bisogno di uno come lui che sta segnando con grande frequenza ed è messo nelle condizioni di essere costantemente pericoloso. È qui da sole 4-5 partite. Possiamo fare sempre meglio con lui Se riusciamo a recuperare Dybala, Soulé, El Shaarawy diventeremmo molto più competitivi".

Sul rigore:

"Non era facile, il rigore era molto pesante, ma lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic-Savic, che ha parato tanti rigori e copre bene la porta. È stato precisissimo... secco e forte".

Approcci e personalità:

"Credo che questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre in campionato, siamo quarti in classifica. Anche nel girone di andata. Non ho paura di dire che con Malen avremmo qualche punto in più. Questa squadra è cresciuta con l'atteggiamento e non ha avuto problemi, abbiamo vinto tante partite ma abbiamo perso contro le prime. Siamo arrivati vicini ai risultati con le prestazioni e cadendo nei finali. Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con molto rammarico. Siamo andati vicini a vincerle".