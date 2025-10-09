L'ex centrocampista rossonero crede nelle potenzialità della squadra di Allegri, ma non sottovaluta i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:32)

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del positivo inizio di stagione dei rossoneri e della corsa scudetto: "Il Milan mi è piaciuto perché ha un ottimo spirito e una notevole organizzazione. La conferma arriva dai gol subiti: l'ultimo su azione è stato la rovesciata di Bonazzoli alla prima giornata... Se non sei solido, non riesci a tenere la porta imbattuta in quattro delle prime sei gare di campionato. La mano di Allegri si vede chiaramente".

In cosa può migliorare il Diavolo?

"Il centrocampo è forte, molto forte, ma gli esterni possono e devono crescere. E poi ci sono gli attaccanti: secondo me bisogna capire come le due punte del 3-5-2 coesisteranno. Soprattutto quando Leao sarà al top della condizione".

Il Milan secondo lei è da scudetto?

"Con questo spirito e senza infortuni agli elementi chiave, può lottare fino alla fine. L'Inter però ha ripreso a camminare forte e a macinare gioco come nelle corde della squadra. I nerazzurri sono forti e anche il Napoli è migliorato grazie al mercato".