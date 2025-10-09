Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico del Marsiglia ha parlato anche dell'esterno nerazzurro e ha espresso ammirazione nei confronti di Gasperini

Gianni Pampinella Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:16)

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Roberto De Zerbi ha toccato diversi argomenti. Il tecnico ha parlato anche di Luis Henrique, giocatore che De Zerbi conosce bene visto che lo ha allenato al Marsiglia. "Se riuscirà a sfondare all’Inter? La competizione è alta, ma lui ha caratteristiche diverse. Ogni tanto gli dicevo che giocava in ciabatte: deve sfruttare di più il suo potenziale".

Come vede l’ammucchiata in testa alla serie A? — «Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività».

(Corriere della Sera)