Igor Amerighi è un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno classe 2005 arriva dalla Cavese 1919 a titolo definitivo e sarà a disposizione dell'Inter U23. Intervistato da Inter Tv, Amerighi non ha nascosto la sua grande emozione. "Per me è un passo importantissimo, un sogno che si avvera perché l'Inter è una delle società più grandi d'Europa. Per me è un punto di arrivo importantissimo, occasione in un a squadra importantissima dove voglio dare del mio meglio, voglio mettermi in gioco e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e dare il mio massimo per questa squadra. È un'occasione di crescita, l'Inter mette tutto a disposizione per migliorare, non vedo l'ora di andare in campo, conoscere i miei nuovi compagni e di migliorare giorno per giorno dentro e fuori dal campo".