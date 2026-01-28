Igor Amerighi è un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno classe 2005 arriva dalla Cavese 1919 a titolo definitivo e sarà a disposizione dell'Inter U23. Intervistato da Inter Tv, Amerighi non ha nascosto la sua grande emozione. "Per me è un passo importantissimo, un sogno che si avvera perché l'Inter è una delle società più grandi d'Europa. Per me è un punto di arrivo importantissimo, occasione in un a squadra importantissima dove voglio dare del mio meglio, voglio mettermi in gioco e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e dare il mio massimo per questa squadra. È un'occasione di crescita, l'Inter mette tutto a disposizione per migliorare, non vedo l'ora di andare in campo, conoscere i miei nuovi compagni e di migliorare giorno per giorno dentro e fuori dal campo".
Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…”
Le prime dichiarazioni da nuovo giocatore nerazzurro di Igor Amerighi
Le tue caratteristiche?—
"La corsa, l'attacco alla porta, mi piace tanto attaccare il secondo palo. il colpo di testa, giocare palla a terra e impostare, però l'attacco alla porta è la cosa che mi piace di più".
Esterni dell'Inter a cui mi sono ispirato?—
"Il mio idolo è Dumfries, vederlo dal vivo e magari potermi allenare insieme è un sogno. È il giocatore che guardo di più e a cui mi ispiro perché come caratteristiche è simile a me "
Obiettivi?—
"Non vedo l'ora di conoscere i compagni e il mister. Siamo messi bene in classifica. L'obiettivo personale è dare il massimo per la squadra, come obiettivo di squadra speriamo di arrivare il più lontano possibile nei playoff, in generale di fare un grande percorso in campionato".
