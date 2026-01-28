FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…”

news

Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…”

Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…” - immagine 1
Le prime dichiarazioni da nuovo giocatore nerazzurro di Igor Amerighi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Igor Amerighi è un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno classe 2005 arriva dalla Cavese 1919 a titolo definitivo e sarà a disposizione dell'Inter U23. Intervistato da Inter Tv, Amerighi non ha nascosto la sua grande emozione. "Per me è un passo importantissimo, un sogno che si avvera perché l'Inter è una delle società più grandi d'Europa. Per me è un punto di arrivo importantissimo, occasione in un a squadra importantissima dove voglio dare del mio meglio, voglio mettermi in gioco e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti e dare il mio massimo per questa squadra. È un'occasione di crescita, l'Inter mette tutto a disposizione per migliorare, non vedo l'ora di andare in campo, conoscere i miei nuovi compagni e di migliorare giorno per giorno dentro e fuori dal campo".

Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…”- immagine 2
inter.it

Le tue caratteristiche?

—  

"La corsa, l'attacco alla porta, mi piace tanto attaccare il secondo palo. il colpo di testa, giocare palla a terra e impostare, però l'attacco alla porta è la cosa che mi piace di più".

Amerighi: “Inter un sogno che si avvera. Ecco l’obiettivo. Dumfries idolo, è il giocatore…”- immagine 3

Esterni dell'Inter a cui mi sono ispirato?

—  

"Il mio idolo è Dumfries, vederlo dal vivo e magari potermi allenare insieme è un sogno. È il giocatore che guardo di più e a cui mi ispiro perché come caratteristiche è simile a me "

Obiettivi?

—  

"Non vedo l'ora di conoscere i compagni e il mister. Siamo messi bene in classifica. L'obiettivo personale è dare il massimo per la squadra, come obiettivo di squadra speriamo di arrivare il più lontano possibile nei playoff, in generale di fare un grande percorso in campionato".

Leggi anche
Sammer: “Stasera tifo Borussia. Si riconosce lo stile dell’Inter, grande lavoro di...
Pandev: “Inter senza Calhanoglu e Barella? Ma i sostituti sono Sucic e Zielinski....

© RIPRODUZIONE RISERVATA